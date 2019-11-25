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  4. Актер фильма «72 метра» Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве

Актер фильма «72 метра» Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве

, 13:37 | Нюра Незванова 1 955

Как стало известно 5-tv.ru, у артиста подозревают инсульт.

Фото: kino-teatr.ru

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в одну из клиник Москвы с подозрением на инсульт.

Как стало известно 5-tv.ru, у артиста подозревают инсульт. Ульянов почувствовал себя нехорошо дома. Во время ходьбы испытывал боли и головокружение. Приехавшие по вызову медики приняли решение о его госпитализации.

В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое.

Дмитрий Ульянов известен российскому зрителю по таким фильмам как «72 метра», «Зверобой», «Доярка из Хацапетовки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач умерла от инфаркта из-за отказа в госпитализации в Твери.

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