Момент обрушения в здании ИТМО в Петербурге попал на видео

В распоряжении Пятого канала оказались эксклюзивные кадры, на которых запечатлены первые секунды обрушения в здании ИТМО в Петербурге. В момент происшествия в здании находились более ста человек. 80 удалось эвакуировать. Еще 21 оказались заблокированы. По информации МЧС только чудом никто не погиб. Сейчас на месте ЧП продолжаются спасательные работы.

Около 18 часов в субботу, 16 февраля, у здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обвались крыша и рухнули перекрытия с пятого по первый этаж.

В МЧС считают, что причиной обрушения могли стать нарушения в ремонтных работах. По предварительным данным упала несущая колонна во время ремонта, после обрушились перекрытия. В момент происшествия в здании проводились факультативные занятия.