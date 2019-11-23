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  4. Сын Марьянова требует с владелицы медцентра 30 миллионов рублей за гибель отца

Сын Марьянова требует с владелицы медцентра 30 миллионов рублей за гибель отца

, 22:40 | Карина Бернтгольц Видео 154

Оксана Богданова в свою очередь утверждает, что Даниил ни разу не навестил Марьянова в клинике. Актер был брошен всеми родственниками в полном одиночестве.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Станислав

Сын актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося 15 октября 2017 года, обратился в суд с требованием выплатить компенсацию за моральный ущерб после смерти отца. Как отмечает «Собеседник», в своем исковом заявлении 22-летний Даниил просит взыскать 30 миллионов рублей с владелицы реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, где артист лечился от алкоголизма.

В больнице звезде якобы вовремя не оказали медицинскую помощь и в результате он умер. В отношении директора медицинского учреждения после смерти Марьянова завели уголовное дело.

Комментируя произошедший инцидент, Богданова отметила, что Даниил, обратившийся в суд после смерти отца, его почти никогда не навещал. Марьянов проводил все время в клинике почти в полном одиночестве, а после того, как он скончался, его сын неожиданно потребовал возместить моральный ущерб.

«Марьянова не навещал никто. <…> За девять дней этот несчастный, всеми брошенный человек так никого из близких и родных не увидел. У Димы был обреченный взгляд, он, наверное, понял, что нужен окружению только здоровый. Мы и наши подопечные поддерживали его как могли», — поделилась директор реабилитационного центра.

В свою очередь, адвокат Богдановой Игорь Баранов отметил, что впервые сталкивается с тем, чтобы за моральный ущерб запрашивали такую огромную сумму.

«В моей обширной практике таких исковых требований никогда не заявлялось. <…> Достаточно проанализировать решения судов по этому вопросу, находящиеся в открытом доступе, чтобы понять, что сумма в подобном размере еще нигде не звучала», — пояснил юрист.

Первое заседание по делу состоится 26 ноября в суде города Лобни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Марьянов завел любовницу незадолго до смерти.

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