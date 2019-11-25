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WADА рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады на четыре года

, 22:50 | Марина Неруцких Видео 236

Таким образом, антидопинговый комитет второй раз подряд ограничивает российских спортсменов в праве представлять свою страну на международных соревнованиях.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago sportfotodienst; 5-tv.ru

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Допинговый скандал 271

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, сообщает ТАСС.

«Российский флаг не может быть поднят на любом крупном соревновании, организованном в течение четырехлетнего периода», — говорится в документе.

Если рекомендация антидопингового агентства будет принята, то российские спортсмены на Олимпиаде в Токио в 2020 году второй раз подряд должны будут соревноваться в форме без опознавательных знаков РФ, а также получать завоеванные медали без поднятия государственного флага или исполнения гимна России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что WADA выдвинула новые претензии к РФ. В Токио, на заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства, инициировали проверку по ускоренной процедуре. Участие наших атлетов в Олимпийских Играх 2020 года оказалось под угрозой.

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