WADА рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады на четыре года

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию на четыре года от международных соревнований, сообщает ТАСС.

«Российский флаг не может быть поднят на любом крупном соревновании, организованном в течение четырехлетнего периода», — говорится в документе.

Если рекомендация антидопингового агентства будет принята, то российские спортсмены на Олимпиаде в Токио в 2020 году второй раз подряд должны будут соревноваться в форме без опознавательных знаков РФ, а также получать завоеванные медали без поднятия государственного флага или исполнения гимна России.