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Опять не поедем? WADA выдвинула новые претензии к России

, 1:08 Эфирная новость 13

В Токио, на заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства, инициировали проверку по ускоренной процедуре. Под угрозой участие наших атлетов в Олимпийских Играх 2020 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Patrick Seeger, 5-tv.ru

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Новый виток допингового преследования России. Агентство РУСАДА, которое всего год назад было восстановлено в правах, опять может лишиться статуса соответствия. Под угрозой — участие наших атлетов в Олимпийских Играх 2020 года.

В Токио, на заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства, инициировали проверку по ускоренной процедуре. Проблема — в данных, которые российская сторона передала WADA. Это списки спортсменов и две с лишним тысячи допинг-проб, которые хранились в опечатанной московской лаборатории. Доступ к этой информации был одним из условий восстановления РУСАДА в правах. И вот теперь в ее целостности засомневались.

«Эта ситуация разочаровывает, но ничего постыдного тут нет. Основная задача была — получить доступ к информации, чтобы мы могли собрать все дела, за которые международные федерации смогут наказать спортсменов-нарушителей», — поясняет руководитель WADA Крейг Риди.

В WADA отметили, что на основе полученной информации уже идут разбирательства в отношении сорока семи российских спортсменов — и этих дел может стать больше. В то же время российской стороне дали шанс защититься — и объяснить несоответствия данных в течение трех недель.

«То, что они говорят, наверное, стоит чем-то подтвердить. Просто высказываться о том, что есть какие-то несоответствия… Во-первых, не соответствия с чем? Если это база того человека, его фамилия Родченков, то это один вопрос. Если это какая-то официальная база, то это другой вопрос», — заявил в ответ на вопросы WADA президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

Допинговый скандал разразился в ноябре 2015-го. Комиссия WADA обвинила РУСАДА в систематическом скрытии применения допинга российскими спортсменами. Из-за этого от участия в олимпиаде в Рио в 2016 году отстранили нашу федерацию легкой атлетики. А от Игр-2018 в Пхенчхане — вообще весь Олимпийский комитет России. Спортсмены выступали под нейтральным флагом и награждались под звуки олимпийского гимна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прокомментировал произошедшее министр спорта России Павел Колобков.

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