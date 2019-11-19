Песков назвал абсурдом претензии Украины по газовому вопросу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал претензии Украины по газу абсурдными и неприемлемыми, пишет РИА Новости. Представитель Кремля заявил, что ему нечего добавить к разъяснениям Владимира Путина, которые лидер страны озвучил на пресс-конференции в Бразилии.

По словам Пескова, Россия увязывает новый контракт на транзит газа в Европу через Украину со старым, потому что есть опасность войти в 2020-й без соглашения с Незалежной на поставки «голубого топлива». Действующие контракты истекают в конце текущего года. Трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Еврокомиссии о дальнейшем сотрудничестве пока не дали результатов.

Российская сторона предложила пакетный вариант решения газовых проблем. Кремль считает необоснованными претензии Украины к «Газпрому» в судах и антимонопольных органах и требует их обнуления. В обмен Москва предлагает партнеру продлить транзитный контракт на год или заключить новый.

Такое официальное предложение 18 ноября «Газпром» направил украинскому «Нафтогазу». В Киеве к позиции российской компании отнеслись критически. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.

Ранее 5-tv.ru писал, что в «Нафтогазе» опровергли рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России.