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Путин провел совещание с постоянными участниками Совета безопасности РФ

, 4:34 Эфирная новость 110

Темой заседания стала подготовка к встрече так называемой нормандской четверки, которая должна состояться в Париже 9 декабря.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Ситуацию в Донбассе обсудили Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности. Подняли вопросы, актуальные в преддверии саммита в Париже. Там 9 декабря, после паузы длиной в несколько лет, встретятся лидеры так называемой нормандской четверки — России, Германии, Франции и Украины.

А вечером Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Зеленским — затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые Киев задействовал для провокации в Керченском проливе, также обсудили газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского топлива на Украину. Отмечу, что диалог состоялся по инициативе Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин призвал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%.

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