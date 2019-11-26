ЦБ РФ предостерег банки от операций в евро

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предостерегла российские кредитные организации от операций в евро. Слова главы регулятора прозвучали во время интервью немецкому изданию Handelsblatt.

«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли», — сообщила Набиуллина.

По словам председателя ЦБ РФ, это связано с тем, что после внесения вкладчиками каких-либо сумм в евро — банки обязаны где-то разместить эти средства, однако для этого по большей части остаются только «инструменты с минусовыми процентами».

При этом применять такие инструменты к сбережениям в России нельзя — поэтому отечественные банки устанавливают слишком высокие сборы за обслуживание счетов в евро. Подобные условия практически сводят на нет возможность держать счета в этой валюте.

Набиуллина отметила: Центробанк следит за тем, чтобы российские кредитные организации не шли на слишком высокие риски, связанные с евро и долларом.

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