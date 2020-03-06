Бочкарева почти согласилась со словами протоиерея Смирнова о гражданском браке
Священнослужитель недавно сравнил женщин, живущих с мужчиной без регистрации союза с бесплатными проститутками.
Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева практически согласилась с вызвавшим резонанс в обществе высказыванием протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего женщин, живущих в гражданском браке с бесплатными проститутками.
«Отчасти так оно и есть. Мужчина вешает лапшу на уши женщине, что «ой, да я с тобой, и вообще, все круто». А по факту, не давая ей никаких обещаний, он ее держит на крючке», — сказала артистка в интервью на YouTube-шоу »Ходят слухи».
А такое неопределенное положение удерживает женщину от того, чтобы родить ребенка — ведь она не уверена, будет ли он нужен отцу.
«Идут года — эти браки гражданские могут длиться и пять, и десять лет, — а потом он берет, и «извини, я нашел молодую и красивую», — цитирует Бочкареву интернет-портал Дни.ру.
Актриса, несколько месяцев назад пойманная с наркотиками в нижнем белье, призналась, что верит в бога и считает важным не только регистрацию брака в ЗАГСе, но и венчание в церкви — это заставляет мужчину обратить внимание на духовную составляющую брака. Она призвала женщин не позволять мужчинам просто и легко пользоваться их красотой и молодостью.
«Мы должны сами защищать свою честь и достоинство», — резюмировала Бочкарева.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Наталья Бочкарева воспитывает двоих детей от адвоката Николая Борисова, с которым развелась в 2014 году. А буквально месяц назад появились слухи о тайной свадьбе и даже венчании актрисы с ее личным помощником Романом. Сама Бочкарева тогда потребовала оставить в покое ее личную жизнь и заявила, что возлюбленный никогда не был ее ассистентом.
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