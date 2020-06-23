Наталья Бочкарева представила себя мужчиной — фото
Поклонники усмотрели сходство актрисы с Дмитрием Нагиевым, Артуром Прирожковым, Демисом Карибидисом и даже с Фредди Меркьюри.
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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Актриса Наталья Бочкарева, печально прославившаяся арестом с наркотиками в трусах, в последнее время любит удивлять публику своими необычными умениями или неожиданными преображениями. На этот раз она решила повеселить своих подписчиков в Instagram, превратившись в мужчину с помощью специального приложения. На опубликованном снимке 39-летняя актриса предстала с высунутым языком, с полотенцем на голове и с небольшой, аккуратной бородкой.
«Так бы я, наверно, выглядела, если бы была мужчиной. Но это лишь приложение. А, вообще, как вам, похожи?» — подписала фото Бочкарева.
Ошарашенные поклонники усмотрели сходство Натальи с Артуром Прирожковым (он же Александр Ревва), с Дмитрием Нагиевым, Евгением Бондаренко, Адамом Ламбертом, Заком Эфроном, Родригесом, Демисом Карибидисом и даже с «Фреддиком» Меркьюри.
«Вот вы умора!»
«А ничего так мужчина…»
«Наталья, вы красива в любом образе, если мужчина, обалдеть!» — пишут комментаторы.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Наталья Бочкарева опубликовала «волшебное видео», на котором постепенно превращалась в невидимку.
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