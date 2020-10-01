«Горячего и нежного»: Бочкарева в шерстяных носочках поделилась тремя сокровенными желаниями

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Виктория Андреева
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Звезда сериала «Счастливы вместе» решилась на откровенный диалог с поклонниками.

Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official, @kataka_ka

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином

Для кого-то осень — тяжелый период. Период самоанализа и меланхоличного настроения. Кажется, что с наступлением холодов жизнь вокруг тоже замирает. Правда, кроме тех, кто погружен в депрессию, есть и те, кто продолжает строить грандиозные планы.

К их числу относится актриса и телеведущая Наталья Бочкарева. Несколько часов назад в Instagram звезда поделилась с поклонниками самыми сокровенными желаниями. Среди которых одно — весьма и весьма необычное.

«Давайте помечтаем в последний день сентября?» — обратилась к фолловерам Наталья и начала свой рассказ.

Несмотря на то, что до Нового года еще несколько месяцев, Бочкарева уже задумалась, где и с кем проведет каникулы. Идеальный вариант для нее — большая и веселая компания из близких и родных.

«Время „отшелушивает“ лишних людей, фейковых друзей. Только семья остается с тобой!» — мудро заметила актриса.

Она также упомянула, что мечтает как можно скорее вернуться к плотному рабочему графику. С сожалением Наталья отметила, что пандемия стала для нее настоящим испытанием: ведь без практики ни актер, ни спортсмен не сможет достичь карьерных высот.

«Моя мечта — никогда не останавливаться. Трудные времена непременно пройдут, переживем их вместе!» — оптимистично заявила Бочкарева.

А напоследок отметила: еще она мечтает лично встретиться с голливудской актрисой Моникой Беллуччи и поболтать обо всем на свете за чашечкой горячего кофе.

«Восхищаюсь! <…> Считаю, у нее можно многому научиться!» — призналась Наталья.

Instagram @natalia_bochkareva_official

«Какая ты классная, Наташ! А я с тобой мечтаю горячего кофейку и нежного десертику заодно!» (сохранена орфография автора — Прим.ред.)

«Ох, уж эти ножки в шерстяных носочках! Но я бы тоже от Беллуччи не отказалась!»

«Такая уютная тут! Сама нежность!» — обращались фолловеры к звезде.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему публика вдруг перестала понимать возраст Натальи Бочкаревой.

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином
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