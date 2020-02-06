Российская актриса Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за своего помощника Романа, сообщает KP.RU со ссылкой на друга семьи. Пара появилась на премьере фильма «Джентльмены».

«Да, они с Романом поженились в прошлом году и даже обвенчались. Наташа очень достойная женщина, талантливая, много работает и занимается благотворительностью, абсолютно не выпячивая это. Мы все желаем ей счастья в семейной жизни», — сообщил источник.

Судя по видео в сторис в Instagram, которое опубликовала Наталья, она не скрывала своих чувств к спутнику и с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке. Личный помощник Натальи был одет в деловой костюм и очень нежно обнимал спутницу на публике. Внимательные поклонники также заметили на безымянном пальце актрисы обручальное кольцо.

По информации издания, пара уже два года живет в московской квартире звезды вместе с ее детьми от первого брака с адвокатом Николаем Борисовым. Роман, как говорят знакомые пары, работает помощником Бочкаревой в ее актерской школе.

Представители звезды сериала «Счастливы вместе» отказались комментировать информацию о ее личной жизни.

Осенью 2019 года Наталья Бочкарева попала в скандальную историю: актриса была задержана за рулем автомобиля с запрещенными веществами. В январе 2020 года Преображенский суд Москвы назначил ей штраф в 30 тысяч рублей и прекратил уголовное преследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бочкарева рассказала забавные факты из своей жизни.