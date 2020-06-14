В дрова: ТОП-5 российских звезд, оскандалившихся в пьяном виде

Заслуженный артист России Михаил Ефремов буквально поднял на уши всю страну, устроив ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Сев пьяным за руль, звезда вызвал негодование общественности. Многие сочли его поступок непростительным, а семья погибшего решила добиваться справедливого наказания для актера в суде.

В то же время некоторые поклонники вспомнили, что для подобного инцидента уже были предпосылки в прошлом. Ефремова уже не раз штрафовали за превышение скорости, да и пьяным поклонники его тоже успели застать.

Так, артист испортил зрителям впечатления от спектакля «Не становись чужим», который показывали в Самарском театре оперы и балета 7 марта 2018 года. Он опоздал на полчаса и вышел на сцену в нетрезвом виде. А когда зрители попросили Михаила произносить реплики погромче, он нецензурно выразился.

Оскандалиться перед своими поклонниками в пьяном виде успели и другие российские знаменитости. О том, кто из звезд после своих нетрезвых выходок испытал чувство стыда рассказывает 5-tv.ru.

Дима Билан

Поп-исполнитель Дима Билан расстроил зрителей, когда вышел на сцену в Самаре в День города в нетрезвом виде. Соцсети тогда разрывались от видео с выступления, на котором певец вел себя не вполне адекватно. Он пил очень много воды, часто ложился на пол, терял микрофон и, вообще, двигался неестественно. Местные жители пожаловались на сорванное шоу администрации.

Впоследствии артист извинился за выступление, признался, что «не рассчитал» со спиртным и пообещал вернуться в город повторно с новым шоу. Искупление вины музыканту обошлось недешево.

Помимо бесплатного концерта под названием «прости меня, Самара», певец выделил деньги на установку инклюзивной детской площадки в городе. Исполнитель утверждает, что потратил на данные мероприятия 6,5 миллиона рублей.

Второе посещение города снова ознаменовалось конфузом для Билана, правда на этот раз уже не из-за алкоголя. Артист зачем-то сказал на немецком языке фразу «Да, мой дорогой фюрер» в студии инклюзивного творчества.

Наталья Бочкарева

Впросак из-за «пьяной езды» попала и звезда серила «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева. 28 сентября сотрудники ДПС остановили на улице Стромынка Cadillac, которым управляла 39-летняя знаменитость, по их словам, с явными признаками алкогольного опьянения. Они попросили пройти актрису медицинское освидетельствование, однако она настойчиво отказывалась от процедуры.

Во время досмотра у Бочкаревой нашли пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин.

Несмотря на все фото- и видеодоказательства произошедшего, звезда до последнего свою вину отрицала.

За отказ от медосвидетельствования Бочкареву лишили права управления транспортным средством сроком на один год восемь месяцев. Преображенский суд Москвы назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Лидия Вележева

Российская актриса Лидия Вележева в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив» 30 октября 2019 года. Несмотря на то, что звезда отрицала факт употребления спиртного, экспертиза выявила в ее крови 0,43 промилле алкоголя.

Знаменитость нарушила правила поведения на борту воздушного судна. Она отказалась пристегнуться, нецензурно выражалась, оскорбляла пассажиров. В результате экипаж самолета принял решение вернуться на стоянку в «Шереметьево» и высадить пасажирку.

Когда сотрудники правоохранительных органов попросили Вележеву выйти из авиалайнера, она устроила скандал. Полицейским пришлось выводить женщину за руки.

В Нетании, куда Вележева ехала вместе с коллегами по цеху на спектакль, постановка прошла без нее. Актрисе выписали административный штраф.

Александ Панкратов-Черный

Российский актер Александр Панкратов-Черный устроил перепалку с бортпроводником рейса «Барнаул — Москва». Звезду возмутил отказ стюарда дать ему «100 грамм».

Не стерпев такого отношения к себе, Панкратов-Черный назвал бортпроводников «тварями» и занял свое место, продолжая возмущаться и оскорблять сотрудников авиакомпании, не реагируя на замечания.

Вскоре после конфликта командир воздушного судна принял решение снять Панкратова-Черного с рейса. Актера сопроводили из салона самолета в здание аэропорта в присутствии сотрудников полиции.

Джиган

Алкоголизм знаменитого рэпера Джигана привел его к бракоразводному процессу с женой Оксаной Самойловой. Вскоре после рождения четвертого ребенка исполнителем запил и в состоянии опьянения записывал видео, на которых вел себя крайне неадекватно: нецензурно выражался при детях, странно шутил и однажды даже полностью обнажился перед камерой.

На фоне этого поползли слухи о том, что музыкант лечился в США в клинике от алкогольной зависимости, которую позднее покинул. Как впоследствии признался сам артист, на его лечении настояла жена Оксана Самойлова. Она решила не бросать супруга в трудную минуту и помогла ему восстановить здоровье.

После этого Джиган публично признался Самойловой в любви, а также занялся воспитанием детей. Однако было уже поздно. Бизнесвумен готовилась к разводу.