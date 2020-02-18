Пресс-секретарь Бочкаревой прокомментировала слухи о неоплаченном штрафе звезды по «кокаиновому делу»
По данным инсайдеров, у телезвезды имеется долг в размере 50 тысяч рублей.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Лена Ленина пошла под венец с короткой стрижкой и в платье за 10 миллионов
Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
В сети появилась информация о том, что звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева якобы до сих пор не оплатила штрафы, связанные с «кокаиновым делом» в отношении нее.
Утверждается, что теледива не выплатила штраф за незаконное хранение наркотиков в размере 30 тысяч рублей, а также штрафы за отказ от медицинского освидетельствования и превышение скорости более чем на 60 километров в час. Таким образом, общий долг знаменитости, по данным КР.RU, составил около 50 тысяч рублей.
Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Натальи Бочкаревой Дарья.
«В курсе, я видела. Это все неправда. Неизвестно откуда они взяли информацию. У нее все оплачено, абсолютно все. Поэтому мы не комментируем эту тему, такого быть не может и такого нет», — заявила представитель актрисы.
По словам пресс-секретаря телезвезды, она не понимает «откуда эта информация и кто ее запустил».
Осенью прошлого года сотрудники ДПС остановили автомобиль Cadillac, за рулем которого находилась Наталья Бочкарева. Во время общения с инспекторами актриса заметно нервничала. Во время досмотра у теледивы был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма. В результате исследования выяснилось, что в состав вещества входит кокаин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Бочкарева прокомментировала слухи о тайной свадьбе.
Нашли ошибку?