Пресс-секретарь Бочкаревой прокомментировала слухи о неоплаченном штрафе звезды по «кокаиновому делу»

В сети появилась информация о том, что звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева якобы до сих пор не оплатила штрафы, связанные с «кокаиновым делом» в отношении нее.

Утверждается, что теледива не выплатила штраф за незаконное хранение наркотиков в размере 30 тысяч рублей, а также штрафы за отказ от медицинского освидетельствования и превышение скорости более чем на 60 километров в час. Таким образом, общий долг знаменитости, по данным КР.RU, составил около 50 тысяч рублей.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Натальи Бочкаревой Дарья.

«В курсе, я видела. Это все неправда. Неизвестно откуда они взяли информацию. У нее все оплачено, абсолютно все. Поэтому мы не комментируем эту тему, такого быть не может и такого нет», — заявила представитель актрисы.

По словам пресс-секретаря телезвезды, она не понимает «откуда эта информация и кто ее запустил».

Осенью прошлого года сотрудники ДПС остановили автомобиль Cadillac, за рулем которого находилась Наталья Бочкарева. Во время общения с инспекторами актриса заметно нервничала. Во время досмотра у теледивы был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма. В результате исследования выяснилось, что в состав вещества входит кокаин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Бочкарева прокомментировала слухи о тайной свадьбе.