Анна Семенович показала, как в ванне изгоняет из организма соленую рыбу

Анна Семенович провела день в интенсивных тренировках и косметических процедурах. На своей странице в Instagram певица пожаловалась, что накануне сорвалась и наелась соленой рыбы и подсолнечных семечек. В сторис 39-летняя экс-солистка группы «Блестящие» выложила видео, на котором показывает, как изгоняет из своего организма следы этих вредных продуктов.

«Вчера кто-то нарушил диету, это я про себя сейчас говорю, налопался соленой рыбы на ночь глядя и еще закусил все это семечками. Какой-то был нервный срыв!» — признается Семенович, шагая на беговой дорожке.

Затем артистка показала, как избавляется от лишней жидкости при помощи соленой ванны, одновременно наложив на лицо косметическую маску.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Анна Семенович делилась с поклонниками впечатлениями от релаксации в бочке с горячей водой и травами в бане.