Министр спорта увидел противоречия в заключениях комитета WADA

Наши спортсмены снова оказались под угрозой изоляции. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных турниров на четыре года.

Итоговое решение организация примет только 9 декабря, но на ее очередные призывы уже откликнулся МОК — в комитете напоминают, что причастность России к манипуляциям с допинг-пробами не доказана.

Министр спорта Павел Колобков заявил, что мы предоставили WADA всю информацию.

О двойных стандартах и новых методах WADA расскажет Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комитет WADA не услышал позицию российских экспертов.