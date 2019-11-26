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  4. Министр спорта увидел противоречия в заключениях комитета WADA

Министр спорта увидел противоречия в заключениях комитета WADA

, 23:15 Эфирная новость 36

Всемирное антидопинговое агентство хочет на четыре года отстранить Россию от крупных соревнований.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / AGENCJA GAZETA, 5-tv.ru

Тема:
Допинговый скандал 274

Наши спортсмены снова оказались под угрозой изоляции. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных турниров на четыре года.

Итоговое решение организация примет только 9 декабря, но на ее очередные призывы уже откликнулся МОК — в комитете напоминают, что причастность России к манипуляциям с допинг-пробами не доказана.

Министр спорта Павел Колобков заявил, что мы предоставили WADA всю информацию.

О двойных стандартах и новых методах WADA расскажет Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комитет WADA не услышал позицию российских экспертов.

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