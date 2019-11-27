Натали опубликовала фото двадцатилетней давности

Певица Натали опубликовала архивное фото двадцатилетней давности на своей странице в Instagram. Артистка поделилась снимками 1999 года, на которых позирует в концертном наряде. Яркий макияж, необычная прическа и причудливое ожерелье на шее дополняют модный образ знаменитости.

«„Ветер с моря дул“ прозвучал год назад… Хочется как-то украшаться, разнообразиться… Впереди 14 лет до „О, боже, какого мужчины“… Но я еще о многом в своей жизни не знаю…», — написала звезда.

Instagram @natali_star74

Поклонники певицы нашли ее экстравагантный образ очень изящным, и отметили, что звезда 90-х ничуть не изменилась с тех времен.

«Вы совсем не изменились»;

«Красота не исчезает»;

«„Ветер с моря дул“… Ах, какая песня! Песня нашей юности!»;

«Очень красивые фото. Помню эту песню, в вашем исполнении она великолепно звучала»;

«Смелый макияж! Конечно же, красотка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности.