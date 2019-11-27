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  4. Лидер Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой раз

Лидер Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой раз

, 21:15 | Мия Субботина Фото 829

Радостной новостью поделился музыкант и его супруга Ольга на своих страницах в социальных сетях.

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Фото, видео: Instagram @vova_kristovskiy

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский поделился с подписчиками радостной новостью. Артист рассказал, что в скором времени в их семье будет пополнение. Малыш станет шестым для музыканта и вторым для его возлюбленной Ольги Пилевской. Об этом звездная пара сама рассказала на своих страницах в Instagram.

Сначала Кристовский мягко намекнул поклонникам на беременность супруги, опубликовав семейное фото с отдыха. На нем пара позирует втроем: Владимир, Ольга и их трехлетний сын Федор.

«Все четверо первый раз в пустыне», — подписал пост Владимир.

Но сегодня его супруга Ольга подтвердила слух о том, что они ждут второго ребенка. Она разместила фото, где семья тем же составом позируют на фоне моря. Только теперь возлюбленная музыканта стоит в купальнике и держится за округлившийся животик.

«Всегда мечтала о двоих! Интересно, о скольких Вова», — написала супруга рокера.

Instagram @pilevskaya

Поклонники пары очень обрадовались этой новости и принялись поздравлять родителей в комментариях.

«Поздравляю Вашу семью»;

«Теперь ясно, кто четвертый на предыдущем фото. Отлично выглядите!»;

«Оля, какие вы молодцы! Здоровья вам и вашим деткам!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная Анастасия Костенко прилетела из Турции и сразу оказалась в больнице.

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