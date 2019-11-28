Врачи клиники «СОГАЗ» в Геленджике проводят сложнейшие высокотехнологичные операции на сердце

Самые сложные операции на сердце не в столичных больницах, а в медицинском центре на Черноморском побережье.

Теперь это возможно, благодаря врачам клиники «СОГАЗ» в Геленжике. Там проводят щадящие для пациентов высокотехнологичные кардиовмешательства: аорто-коронарное шунтирование или замену кардиостимулятора, например. При этом пройти лечение в клинике могут не только местные жители, но и все россияне, имеющие полис ОМС и направление.

Так, на плановую операцию сюда приехал из Петербурга народный артист России Георгий Штиль. Роман Ишмухаметов расскажет подробнее.

В клинике «СОГАЗ» — звездный пациент. Народный артист Георгий Штиль никогда не жаловался на здоровье и только в очень преклонном возрасте на съемках всенародно любимого сериала начались проблемы с сердцем.

«Я снимался в сериале „Фонари“, и там мне прямо на съемке стало плохо, меня прямо увезли. Мне уже было, сейчас скажу, под восемьдесят, под восемьдесят лет. Далеко на пенсии был уже», — рассказывает Георгий Штиль, народный артист РФ, пациент ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике.

Врачи диагностировали у Георгия Антоновича брадикардию, это значит, что сердце актера стало биться слишком медленно. Ему установили кардиостимулятор, и теперь — почти через десять лет — настало время его заменить.

«Это очень сложное электронное устройство может работать самостоятельно и, как правило, без сбоев. Но требует наблюдения и индивидуального подбора различных параметров, так же как смартфон требует каких-то индивидуальных настроек под каждого человека, так же и электрокардиостимулятор», — говорит Максим Диденко, кардиохирург, заведующий отделением интервенционной аритмологии ВМА им. С. М. Кирова, заведующий кафедрой кардиологии Института профессиональной переподготовки ММЦ «СОГАЗ».

Операция, от которой нередко зависит жизнь, длится не больше часа. Все это время пациент находится в сознании. Кардиостимулятор имплантируется под кожу, хирурги делают небольшой развез — всего пару сантиметров. Уже на следующий день можно возвращаться домой.

Единственный центр на черноморском побережье, где проводят все виды сложных высокотехнологичных операций. На счету врачей — сотни спасенных пациентов.

Валентина Андреевна Амфимиади после аорто-коронарного шунтирования восстанавливается в санатории. Врачам клиники «СОГАЗ» она, без преувеличения, обязана жизнью, которую собирается посвятить подрастающим внукам. Пациентка благодарит профессионалов за теплое отношение и мгновенный отклик на любую просьбу.

«Коллектив там — просто прелесть. Замечательный коллектив. Хирурги прям от Бога, я вам скажу. Они действительно, молодые, красивые, они талантливые», — рассказывает пациентка Валентина Амфимиади.

«Помогли вам?»

«Очень помогли!» — говорит женщина.

Эти операции, как и другие сложные кардиовмешательства, были проведены бесплатно по ОМС. Получить высокопрофессиональную помощь кардиологов может каждый житель страны в клинике в Геленджике в рамках выделенных квот.

«Можно лечить в рамках обязательного медицинского страхования. Если больные поступают к нам по скорой помощи, а такое бывает достаточно часто, то получают помощь бесплатно в рамках ОМС — это чаще всего острые коронарные синдромы. Если это плановые больные — они могут обратиться к нам в клинику, или записаться по телефону, через интернет», — поясняет Вадим Литвиненко, кандидат медицинских наук, главный врач ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике.

Сердечно благодарен врачам и Георгий Штиль. Народному артисту 87, и со сценой он пока не планирует прощаться, есть в этом и заслуга кардиологов «СОГАЗа».

«Не то что нравится! Персонал тут — я такого не видел никогда!» — признается актер.

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