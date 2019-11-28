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Тележурналист подозревается в растлении 14-летнего подростка в Ленобласти

, 12:32 | Ниса Мурзанаева 360

В полицию обратилась мать несовершеннолетнего. Женщина утверждает — корреспондент совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына почти год.

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Фото, видео: Социальные сети, globallookpress.com @Stefan Obermeier, ИЗВЕСТИЯ

Тележурналист задержан по подозрению в растлении подростка в городе Волхов Ленинградской области. В полицию обратилась мать ребенка. Об этом сообщает ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области.

Безработная женщина рассказала правоохранителям, что в период с декабря 2018 по август 2019 года малознакомый ей корреспондент местного телевидения совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 14-летнего сына. По данным сотрудников полиции, мальчик находился на учете в Подразделении по делам несовершеннолетних за совершение административных правонарушений.

Подозреваемый в растлении подростка тележурналист задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в СК прокомментировали задержание актера из «Глухаря» по делу о педофилии.

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