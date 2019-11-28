Тело известного адвоката Разумовского нашли под окнами многоэтажки в Москве

Известный столичный адвокат Дмитрий Разумовский найден мертвым в Москве. Тело правозащитника обнаружили под окнами многоэтажного дома, в котором он проживал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На месте работает полиция. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

На официальной странице Дмитрия Разумовского написано, что он получил высшее образование в Военном Университете Министерства Обороны России. Правозащитник являлся руководителем Адвокатского Кабинета «Содействие» и постоянным членом Адвокатской палаты города Москвы. Мужчина вел свой блог, последняя запись в котором датирована 28 октября 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солистка рок-группы «Маневры» и ее мать найдены мертвыми в Москве.