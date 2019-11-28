Хулиганка разбила авто полицейских и ударила одного из них по уху

Нетрезвую гражданку Украины задержали за нарушение общественного порядка в Москве. 26-летняя девушка разбила авто полицейских и ударила одного из них по уху.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения применила насилие в отношении старшины полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде ушибленной раны ушной раковины справа», — сообщили правоохранители.

Сотрудники полиции повезли нетрезвую девушку, приехавшую в Москву около месяца назад, на медицинское освидетельствование.

«Находясь в служебной автомашине из хулиганских побуждений совершила повреждение указанной автомашины, разбив стекло задней левой двери», — рассказали в полиции.

В отношении указанной гражданки правоохранителями был составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

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