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  4. Хулиганка разбила авто полицейских и ударила одного из них по уху

Хулиганка разбила авто полицейских и ударила одного из них по уху

, 14:44 | Ниса Мурзанаева 85

Таким образом нетрезвая гражданка Украины выразила протест против поездки на медицинское освидетельствование.

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

Нетрезвую гражданку Украины задержали за нарушение общественного порядка в Москве. 26-летняя девушка разбила авто полицейских и ударила одного из них по уху.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения применила насилие в отношении старшины полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде ушибленной раны ушной раковины справа», — сообщили правоохранители.

Сотрудники полиции повезли нетрезвую девушку, приехавшую в Москву около месяца назад, на медицинское освидетельствование.

«Находясь в служебной автомашине из хулиганских побуждений совершила повреждение указанной автомашины, разбив стекло задней левой двери», — рассказали в полиции.

В отношении указанной гражданки правоохранителями был составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэперша Хофманита напала на полицейского в аэропорту «Пулково».

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