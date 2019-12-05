Почему Жанна Агузарова эмигрировала в 90-х США? И причем тут Пугачева?

Что случилось с Жанной Агузаровой? Из-за чего она поссорилась с Аллой Пугачевой? Почему на пике своей популярности на родине артистка уехала в США? Где сейчас живет и чем занимается королева рок-н-ролла? Все подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ребята, вы не представляете, как мы зажигали в 80-е. Жанна была популярная такая, что она шла по зимнему снегу, а за ней следы ели поклонники», — вспоминает певец Александр Малинин.

Жанну Агузарову называли третьей певицей Советского Союза после Пугачевой и Ротару.

«Я ее могу сравнить с Энни Леннокс, Бьорк, Шиннейд О’Коннор. То есть это такие артистки, которые сказали свое слово и в музыке, но и на сцене, вот этот глэм-рок», — восхищается звездой музыкальный критик Евгений Бабичев.

Почему же певица, которая когда-то собирала стадионы, бросила все и уехала в другую страну? В шоу-бизнесе говорили, что причиной иммиграции Агузаровой стал конфликт с Пугачевой.

Алла Борисовна сыграла в жизни экстравагантной певицы не последнюю роль. Когда в 1984 году после облавы на рок-музыкантов Жанна попала в психиатрическую больницу, именно Примадонна помогла ей оттуда выбраться. Также Пугачева сотрудничала с Агузаровой после того, как та ушла из группы «Браво».

Позднее артистки серьезно поссорились. До сих пор никто не знает истинной причины их конфликта. Действительно ли Агузарова покинула Россию из-за этого?

В начале 90-х Жанна отправилась в Штаты. Там музыкальная карьера Агузаровой не сложилась. Чтобы заработать денег, ей пришлось стать водителем лимузина.

«Очень жаль, что не нашлось достойного менеджмента для того, чтобы эта артистка работала полноценно», — говорит певец Сергей Мазаев.

Последние несколько лет об эпатажной певице ничего не было слышно. В прессе писали: у королевы рок-н-ролла проблемы с психикой. Также в СМИ появилась информация: Агузарова давно вернулась в Москву и месяцами не выходит из своей квартиры.

Куда же пропала экстравагантная королева рок-н-ролла? Несмотря ни на что, российские поклонники все также любят Агузарову. И готовы платить за ее концерты крупные суммы.

«Ее могут пригласить и за пять миллионов, потому что она суперзвезда», — утверждает Малинин.

«Жанна Агузарова — она одна в этом космосе», — с улыбкой заявляет Гарик Сукачев.

Отношения с другими артистами у Агузаровой неоднозначные. Кто-то восхищается ей, а кто-то знает эпатажную Жанну совершенно с другой стороны.

«Был концерт 1998 года, и она нас подвела. Группу „Браво“ подвела всю. Просто так уехала из Самары, сославшись на пресс-конференцию на Марсе. Я просто сказал сразу — я все спою, ребят, не расстраивайтесь», — вспоминает с Валерий Сюткин.

Так что же на самом деле случилось с Жанной Агузаровой? Где она сейчас? На позапрошлой неделе Агузарова впервые за долгое время вышла в свет! Она приняла участие в концерте своего друга Стаса Намина.

Скромные черные брюки, белая толстовка, черный бомбер с блестящими нашивками. Классическим этот образ не назовешь, но до инопланетных нарядов былых времен он явно не дотягивает. Напоминают о старой-доброй Агузаровой только космические ботильоны на высокой платформе. Певица освещает себе путь на сцену фонариком.

Концерт посетила и Алла Пугачева. Похоже, спустя годы певицы забыли старые обиды и снова стали общаться.

— Вы как-то говорили, что Жанна Агузарова — это вы в молодости.

— Ну да, хулиганка была.

— А сейчас вы часто общаетесь вне сцены?

— Ну конечно нет. Нечасто. Но видимся. И потом, мы не забываем свое прошлое.

— А сегодня общались?

— Конечно!

Две звезды даже спели вместе песню. Теперь поклонники могут спать спокойно. Агузарова не собирается завершать свою карьеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Малинин думает о возвращении Ветлицкой и Агузаровой в шоу-бизнес.