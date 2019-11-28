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«Инфантильный не по годам»: Брат погибшего на потопленном судне о Соколове

, 16:45 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 9

Доцента тогда приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года условно.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ, 5-tv.ru

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Брат ученого, погибшего во время потопления судна под командованием доцента Олега Соколова, рассказал об историке. Ближайший родственник скончавшегося Владимира Сорокина утверждает — обвиняемый в убийстве аспирантки в прошлом показался ему очень инфантильным.

«Он приходил разговаривать с родителями: „Такая ситуация…“ Мне он казался, грубо говоря, немножко инфантильным не по годам. После этого я с ним больше не встречался. Он пришел с родителями. Они с моей матерью разговаривали. А мы сидели чай пили. Я вам тут не информатор», — сказал Сорокин.

Владимир Сорокин погиб на потопленном в Финском заливе фрегате «Святой Георгий». Судном, на борту которого находились 15 человек, управлял Олег Соколов, не имевший прав и подобного опыта ранее. За нарушение безопасности доцента тогда приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года условно.

Ранее 5-tv.ru опубликовал подробности первого приговора доцента Олега Соколова 37-летней давности.

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