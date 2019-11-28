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Дочь Толкалиной открыла «министерство домашних животных»

, 20:16 | Мия Субботина Фото 3 515

Мария Кончаловская решила создать свой канал, где будет делиться с пользователями полезными советами и фактами о питомцах.

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина поделилась радостной новостью с подписчиками. Ее дочь — 18-летняя Мария Кончаловская решила организовать «министерство домашних животных».

«Тааак!!! Оставишь ненадолго без присмотра предприимчивую девочку… глядь, а у нее уже свое министерство!!! Подписывайтесь на @pets_ministry», — подписала пост звезда.

Instagram @tolkalinaliuba

Судя по описанию в Instagram-аккаунте, девушка будет публиковать на своем канале полезные советы и факты о домашних животных для хозяев и любителей. Подписчики звезды одобрили инициативу дочери актрисы и написали комплименты к их совместной фотографии.

«Какие же вы красавицы, девочки!»;

«Красавицы!»;

«Такой дочкой можно только гордиться!»;

«Какая умница и красавица ваша доченька»;

«Как же вы обе хороши, красавицы!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любовь Толкалина познакомила фанатов с избранником.

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