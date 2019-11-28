Регина Тодоренко исполнила знаменитую песню Людмилы Зыкиной. Экс-ведущая «Орла и решки» спела визитную карточку великой певицы «Течет река Волга». Артистка поделилась видео на своей странице в Instagram.

«Все спрашивают „когда, когда же она снова запоет?“ „Когда выпустит альбом?“ Ребята, вы ведь вряд ли будете слушать такую музыку. Я люблю романсы, Розу Рымбаеву и Марка Бернеса, а у вас в плей-листах совсем другие песни! Или я ошибаюсь? Пишите, что слушаете?» — подписала пост звезда.

Instagram @reginatodorenko

Подписчики отметили, что слушают популярных современных исполнителей, а также подчеркнули, что с удовольствием бы послушали песни в исполнении знаменитости.

«Сейчас очень нравится Billie Eilish и группа Imagine Dragons»;

«Слушаю Би-2, Queen»;

«Я меломан. С радостью бы послушала и ваши песни», — отметили фолловеры.

Также поклонники восхитились очаровательным образом звезды и написали ей комплименты под постом.

«Очень красивая»;

«Ну нельзя быть такой красивой… восхищаюсь вами!!!»;

«Как всегда веселая Регина умница»;

«Выглядишь блестяще»;

«Безумно хочу слушать Ваш голос. Он прекрасен!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Ивлеева оказалась умнее Регины Тодоренко.