Аврил Лавин рассталась с бойфрендом-миллиардером

Канадская певица Аврил Лавин рассталась с миллиардером Филиппом Сарофимом. Звезда закрутила роман с молодым человеком спустя несколько лет после развода с солистом группы Nickelback Чедом Крюгером. Отец Филиппа — один из самых богатейших людей Техаса.

Отношения канадской звезды с ее богатым избранником длились всего год, однако в течение этого времени исполнительнице завидовали фанатки из разных уголков мира. Возлюбленный устраивал для Аврил Лавин романтические сюрпризы и брал ее с собой в путешествия.

Что стало причиной разрыва знаменитостей, неизвестно. Однако, как отмечает El News, певица не держит зла на Сарофима и поддерживает с ним общение. Сейчас звезда с головой погрузилась в творчество и отвлеклась от личных проблем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аврил Лавин примерила провокационный образ.