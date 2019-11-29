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  4. Миллиардеры из списка Forbes готовы инвестировать в экономику России 70 трлн руб

Миллиардеры из списка Forbes готовы инвестировать в экономику России 70 трлн руб

, 13:11 | Светлана Александрова Видео 58

Предприниматели готовы вкладывать деньги, если будут законодательно прописаны механизмы стабилизации условий ведения бизнеса.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, globallookpress.com /Federation Council of Russia

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать в экономику страны 70 триллионов рублей, если будут законодательно прописаны механизмы стабилизации условий ведения бизнеса. Об этом рассказал «Известиям» заместитель главы Минфина Андрей Иванов.

По его словам, при подготовке законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности» ведомство опросило владельцев российских крупнейших компаний и предпринимателей из российского списка Forbes.

«Спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать. В ручном режиме спрашивали. Получили проектов на 70 трлн рублей. То есть запрос велик», — сказал Иванов.

Он уточнил, что из этих 70 триллионов до 2024 года Минфин рассчитывает привлечь хотя бы 30 триллионов рублей.

Главная цель законопроекта, который обсуждался в Совете Федерации, — гарантировать инвесторам неизменность условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных.

В обеих палатах парламента саму идею создания неизменных условий для бизнеса поддержали, однако законопроект раскритиковали. В частности, комитеты Госдумы по бюджету и налогам, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также по финансовым рынкам усмотрели в документах дискриминацию регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия за год поднялась на три позиции в рейтинге по простоте ведения бизнеса по версии Всемирного банка Doing Business. Наша страна находится 28 месте между Австрией и Японией.

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