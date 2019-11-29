«Мы все умрем»: Максим Виторган озадачил подписчиков новым постом

Российский актер театра и кино Максим Виторган озадачил поклонников новой публикацией. Артист разместил загадочный пост с шутливым текстом на своей странице в Instagram.

«А когда тебе в субботу в 6 утра надо быть на работе, можно, чтобы пятница в четверг была, тем более, если пятница — это воскресение, как будто, а воскресение — в понедельник? И понедельник в понедельник. В общем, я пока писал поспал. Так что, можно. И пусть будет 6 дня. Потому что, в 7 мне надо быть дома. Но в пятницу. UPD. Кстати, если вы не поняли, о чем речь, не расстраивайтесь. Но и радоваться особенно нечему. Мы все умрем. И где же тогда, все-таки, священный грааль?» — написал артист.

Instagram @mvitorgan

На публикацию иронично отреагировала актриса Нино Нинидзе. Об их романе с Максимом Виторганом в последнее время ходит много слухов, и, судя по всему, у них начался новый этап отношений.

«Бесишь…причем сильно уже», — написала возлюбленная актера.

«Стараюсь) все в дом!)» — ответил Виторган.

Также многие поклонники оставили юмористические комментарии под постом знаменитости.

«Все четко! Особенно в конце…!»;

«Люблю, когда все понятно»;

«В каждом из нас есть немного Кличко», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Нино Нинидзе приняла участие в чувственной съемке.