Сыктывкарский педофил, изнасиловавший девочку прямо в школе, засветился на видео

Педофил, изнасиловавший 12-летнюю девочку в сыктывкарской школе, не скрывался от камер наблюдения. В интернете появилась запись, на которой видно, как подозреваемый в совершении этого преступления мужчина спокойно проходит контрольный турникет на входе в учебное заведение.

Как сообщает интернет-портал «Комиинформ», 19 ноября днем некий мужчина вошел в одну из школ Сыктывкара под видом родителя кого-то из школьников. Он прошел в раздевалку и, увидев там девочку, представился врачом и провел «медицинский осмотр», после чего покинул здание.

Подозреваемого задержали менее чем через двое суток, как раз благодаря камерам наблюдения, позволившим проследить его путь. Как сообщает СУ СК РФ по Республике Коми, задержанный — 45-летний ранее судимый местный житель. Во время допроса он полностью признал свою вину. То же подтвердила и дактилоскопическая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывала о похожем случае в подмосковных Мытищах. Там мужчина под видом врача проник в квартиру и изнасиловал 12-летнюю школьницу.