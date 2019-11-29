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«Волшебник приехал!»: Киркоров привез детям Галкина чемодан игрушек

, 19:06 | Ниса Мурзанаева Видео 40

Звездный папа «приревновал» малышей и принялся в шутку выпроваживать короля отечественного шоу-бизнеса из своего дома.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa, @fkirkorov

В фанатском Instagram-аккаунте Лизы Галкиной опубликовали видео, на котором Филипп Киркоров посетил резиденцию звездных друзей Максима Галкина и Аллы Пугачевой с подарками. Король отечественного шоу-бизнеса привез их детям — шестилетним близнецам — целый чемодан игрушек.

«Волшебник приехал! Посмотри, какие у меня ботинки!» — шутливо похвастался исполнитель.

Визит Филиппа Киркорова снимал на камеру хозяин дома Максим Галкин. Комик в шутку пытался выпроводить певца, всячески намекая — ему пора уходить. Когда все-таки пришло время прощаться, юморист напомнил музыканту — он оставил в доме свой чемодан.

«А у тебя сегодня нет никакого выступления? У тебя нет никаких дел? Филипп, у вас кажется еще чемодан был. Я понимаю, вы каждый раз с вещами и надеждой…» — сказал юморист.

«До свидания, Максим Александрович! Привет супруге!» — с хитрым взглядом парировал певец.

Поклонники пришли в полный восторг от взаимных ироничных «подколов» артистов. Фанаты оставили под публикацией множество комментариев, в которых хвалили Киркорова и Галкина за здоровое чувство юмора.

«Артисты — они и в Африке артисты!»

«Ну, юмористы, просто молодчики!»

«Ай, смешно»;

«Обожаю ваш юмор», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома.

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