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Видео: Алена Кравец появилась на сцене в откровенном наряде

, 21:47 | Мия Субботина Видео 287

Певица выбрала для выступления полупрозрачное платье.

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Фото, видео: Instagram @kravetsalena

Модель и певица Алена Кравец появилась на сцене в откровенном наряде. Артистка исполнила несколько песен на презентации глянцевого издания. Для выступления она выбрала топ и мини-шортики с полупрозрачной юбкой. Роликом с выступления Алена поделилась на своей странице в Instagram.

«Спасибо зрителям и моим поклонникам, которые приехали на выступление и поддержали искренними эмоциями! Люблю, Вас!» — подписала пост звезда.

Instagram @kravetsalena

Во время исполнения песни Алена очень активно теребила юбку, открывая ноги. Однако такой раскованный образ певицы очень понравился ее фанатам, которые осыпали артистку комплиментами в комментариях.

«Какая красота. Настоящая фея!»;

«Обворожительная»;

«Какая красотка!!! Просто прелесть!!!»;

«Шикарное исполнение»;

«Пора в гастрольный тур!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что супруг Алены Кравец вернул ей дочку.

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