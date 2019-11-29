Дело доцента Соколова: Следствие прекратило поиски останков убитой аспирантки

Следствие прекратило поиски частей тела Анастасии Ещенко, в убийстве и расчленении которой обвиняют доцента СПбГУ Олега Соколова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Поиски завершены, больше ничего не обнаружено», — сказал собеседник агентства из следственных органов.

Водолазы искали части тела убитой Анастасии Ещенко в течение трех недель. Поиски проходили в реке Мойке и водоемах, в которые она впадает. По версии следствия, именно в Мойку историк Соколов выбросил останки.

Как сообщал 5-tv.ru, Олега Соколова выловили из воды в Петербурге утром 9 ноября. В рюкзаке 63-летнего доцента СПбГУ нашли две отрубленных женских руки.

Позже выяснилось, что они принадлежали его 24-летней возлюбленной и аспирантке Анастасии Ещенко. В квартире профессора нашли части тела молодой девушки. Историк признался, что убил аспирантку.

Сейчас Олег Соколов находится в СИЗО № 1 «Кресты» Ленинградской области. Его адвокат ранее рассказал о состоянии и условиях содержания историка.