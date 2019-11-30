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Проект «Алые паруса — 2019» взял «серебро» в конкурсе Best Event Awards

, 1:45 | Марина Неруцких Видео 21

Второе место присуждено в номинации Musicalevent («Музыкальное событие года»).

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Фото, видео: 5-tv.ru

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Алые паруса 2019 181

Проект Пятого канала «Алые паруса-2019» занял второе место в престижном конкурсе Best Event Awards World.

Заявки рассматривались в 23 категориях: собственный формат, устойчивые инновации, некоммерческое событие, Media & PR Event, Роуд-шоу, культурное событие, спортивное мероприятие, публичное мероприятие, малобюджетное мероприятие, запуск продукта/услуги и другие. «Алые паруса-2019» стали серебряными призерами в номинации «Музыкальное событие года».

При оценке проекта принимались во внимание креативность идеи, технологические инновации, безупречное исполнение, вовлеченность участников мероприятия, атмосфера, методы и инструменты воздействия, эффективность, достижение заявленных целей и задач, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда.

The Best Events Awards World — это самое высокое международное признание мероприятий в индустрии событий. Награда была учреждена в 2006 году компанией ADC Group для поощрения компаний, создающих ивент-события различных уровней и направленности.

Церемония награждения прошла 29 ноября в рамках Bea World Festival. Представители компаний из более чем 29 стран на три дня погрузились в атмосферу полную творчества, общения, обмена опытом и знаниями.

Ведущие специалисты отрасли событий рассказали о новинках индустрии, удачных корпоративных кейсах, призванных помочь занятым в данной индустрии компаниям идти в ногу с изменениями. Участники познакомились с различными подходами в организации ивент-мероприятий по всему миру.

В 2016 году «Алые паруса» уже получили первый приз в номинации «Best public event».

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Алые паруса 2019 181
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