Проект Пятого канала «Алые паруса-2019» занял второе место в престижном конкурсе Best Event Awards World.

Заявки рассматривались в 23 категориях: собственный формат, устойчивые инновации, некоммерческое событие, Media & PR Event, Роуд-шоу, культурное событие, спортивное мероприятие, публичное мероприятие, малобюджетное мероприятие, запуск продукта/услуги и другие. «Алые паруса-2019» стали серебряными призерами в номинации «Музыкальное событие года».

При оценке проекта принимались во внимание креативность идеи, технологические инновации, безупречное исполнение, вовлеченность участников мероприятия, атмосфера, методы и инструменты воздействия, эффективность, достижение заявленных целей и задач, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда.

The Best Events Awards World — это самое высокое международное признание мероприятий в индустрии событий. Награда была учреждена в 2006 году компанией ADC Group для поощрения компаний, создающих ивент-события различных уровней и направленности.

Церемония награждения прошла 29 ноября в рамках Bea World Festival. Представители компаний из более чем 29 стран на три дня погрузились в атмосферу полную творчества, общения, обмена опытом и знаниями.

Ведущие специалисты отрасли событий рассказали о новинках индустрии, удачных корпоративных кейсах, призванных помочь занятым в данной индустрии компаниям идти в ногу с изменениями. Участники познакомились с различными подходами в организации ивент-мероприятий по всему миру.

В 2016 году «Алые паруса» уже получили первый приз в номинации «Best public event».