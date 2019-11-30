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Полигон с промышленными отходами горит в Ульяновске

, 5:33 | Марина Неруцких 13

Площадь возгорания составляет одну тысячу квадратных метров.

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

В Ульяновске горит полигон с промышленными отходами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области, площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров.

«Сообщения о пожаре поступили 29 ноября около десяти часов вечера (около 21:00 мск — Прим. ред.) возгорание произошло на территории полигона компании ООО „ПромУтилизация“ в Заволжском районе города Ульяновска. Установлено, что загорелись промышленные отходы общей площадью одна тысяча квадратных метров», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

На месте работают инспекторы эконадзора. Материалы исследования будут направлены в управление Росприроднадзора, так как полигон находится под федеральным надзором.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что масштабные лесные пожары стали причиной прокурорской проверки Министерство лесного комплекса Иркутской области.

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