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«Изящная»: младшая сестра Нюши восхитила точеной фигурой

, 9:00 | Валентин Черников Фото 328

Синхронистка Мария Шурочкина опубликовала в социальной сети снимки у бассейна.

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Фото, видео: Instagram @mashuniashura

Новые фотографии Марии Шурочкиной в Instagram вызвали очередную волну откликов у поклонников. В первом кадре олимпийская чемпионка по синхронному плаванию позирует вместе с коллегой по сборной у тренировочного бассейна.

Младшая сестра Нюши показывает язык и ставит рожки другой синхронистке. Вторая девушка с широко раскрытыми глазами вероятно изображает ли удивление. При этом обе спортсменке демонстрируют красивые ноги и тянут носочки.

Instagram @mashuniashura

На втором фото в посте Шурочкина делает стойку на руках со шпагатом. Акробатический элемент фанаты отдельно отметили в комментариях.

«Изящная»;

«Мостик хороший!»

«Просто невероятные женщины!»

«Фото прикольное»;

«Как же вы здорово тяните носочек, девчата! Молодцы, трудяги!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Шурочкина сразила фанатов снимком на пляже.

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