Уникальное мультимедийное шоу «Алые паруса — 2019» признано лучшим праздничным мероприятием в мире. Грандиозный проект Пятого канала с многолетней историей получил главную награду и две серебряные статуэтки в престижном конкурсе Best Event Awards World.

О конкурсе Best Event Awards World

Легендарное шоу для петербургских выпускников было удостоено высшей оценки жюри в номинации Iconic Event Award 2019, а также заработало две серебряные награды в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Event Agency 2019.

Таким образом театрализованное представление, организованное специально для выпускников петербургских школ, получило признание на международном уровне. «Алые паруса — 2019» — это не только одно из важнейших событий в России, это проект мирового масштаба и значимости.



Вручение премии Пятому каналу. Facebook @BeaWorldFestival

Жюри конкурса учитывало множество различных аспектов, начиная с креативности исполнения и заканчивая эффективностью и достижением поставленных задач. Заявки рассматривались в 23 категориях: собственный формат, устойчивые инновации, некоммерческое событие, Media& PR Event, роуд-шоу, культурное событие, спортивное мероприятие, публичное мероприятие, малобюджетное мероприятие, запуск продукта/услуги и другие.

В соответствии с жесткими критериями отбора фееричное шоу в акватории Невы было названо лучшим в номинации Iconic Event Award 2019. Эксперты с мировым именем отдали первое место празднику «Алые паруса», который ежегодно с трепетом в душе ждут миллионы петербургских школьников, мечтающих окунуться в сказку.

The Best Events Awards World — главное международное признание ивент-проектов в различных сферах. Церемония награждения номинантов прошла в рамках Bea World Festival в Милане. Представители компаний более чем из 29 стран в течение трех дней обменивались знаниями, опытом и знакомились с ведущими подходами в организации ивент-мероприятий по всему миру.

Среди предыдущих лауреатов премии — всемирно известные компании. Например, в 2018-м главный приз Bea World Grand Prix взял Google с образовательным проектом Google Home Training. Серебро досталось Mercedes с шоу #24RIDE. Лучшим музыкальным проектом был признан норвежский OBOS 24 — первая в мире попытка создать 24-часовую трансляцию в Facebook, во время которой каждый час стартовал новый фестиваль.

Facebook @BeaWorldFestival

Об «Алых парусах — 2019»

Выпускникам школ, которые 23 июня оказались на Дворцовой набережной в Северной столице, завидовали не только жители разных уголков России, но и всей Земли. Уникальное пиротехническое шоу, путешествия во времени, волшебный концерт с самыми знаменитыми артистами российского шоу-бизнеса, 50 тысяч залпов салюта и ослепительный бриг «Россия» под алыми парусами — все это ждало тех, кто решил провести праздничную ночь в самом центре Петербурга и попрощаться со школой под залпы фейерверка и любимую музыку.

Уникальное мультимедийное шоу в акватории Невы с каждым годом становится все более масштабным. В этом году фееричным праздником в режиме онлайн любовались более десяти миллионов человек. Сказочное театрализованное представление разворачивалось сразу в нескольких локациях: Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова и акватория Невы. Никто из зрителей грандиозного мероприятия не остался равнодушным.

Известия / Сергей Коньков

Удар в корабельную рынду ознаменовал начало увлекательного приключения для выпускников и гостей праздника. Вечер на Дворцовой вели Иван Ургант и Даша Александрова.

«Сегодня город не спит, и снова шансы равны!» — такими словами открылся праздничный концерт для выпускников всей страны на Дворцовой площади. Этот хит исполнил Маркус Рива — популярный диджей, певец, модель, автор-исполнитель песен, актер и телеведущий.

В течение нескольких часов гости вечера наслаждались любимыми хитами российских исполнителей и подпевали им, не жалея голоса и сил. Эмоции моментально захлестнули всю публику и не оставили шанса стереть этот необыкновенный день из памяти.

На сцене Дворцовой площади звучали композиции популярного поп-дуэта #2МАШИ, групп BURITO и «Марсель», а также таких известных исполнителей, как певица Зара, Юлия Паршута, Lera и Владимир Пресняков.

Известия / Сергей Коньков

Большой концертный блок представил бронзовый призер «Евровидения» Сергей Лазарев. Для выпускников прозвучали его хиты: «В самое сердце», «7 цифр», «Лаки стрейнджер».

Еще один финалист «Евровидения», но 2015 года, стал хедлайнером. Под занавес музыкального вечера на Дворцовой звучал потрясающий голос Полины Гагариной. Зрители кричали от восторга и встретили кумиров бурными аплодисментами. Гости хотели, чтобы фееричный праздник никогда не заканчивался.

Известия / Сергей Коньков

В 2019 году слоган выпускного бала звучал как «Вместе с Россией». В короткой фразе вместился глубокий смысл, олицетворяющий идею о том, что именно выпускники строят будущее страны. Многовековая история российского государства стала лейтмотивом самого яркого летнего мероприятия. Были изготовлены костюмы абсолютно разных эпох — от Петра I до модного диджея, который сыграл в дуэте с симфоническим оркестром.

Уникальное театрализованное представление было наполнено зарисовками на тему важнейших событий из истории России от начала Руси до наших дней. Многоуровневая, сложной конструкции сцена была представлена в виде верфи, на которой строили корабль.

5-tv.ru

Кульминацией незабываемого праздника стал фейерверк, подаривший гостям и жителям Северной столицы море положительных впечатлений. Стоя на набережной Дворцового моста, гости мероприятия не могли поверить своим глазам: сказка оживала прям перед ними.

Акционерный Банк «РОССИЯ» подарил городу и его туристам незабываемые эмоции и самое красивое пиротехническое шоу в их жизни. Оно началось в самый темный час белой ночи в акватории Невы. В небе разыгралось настоящее представление из салютных залпов под музыку.

Фейерверк состоял из 50 тысяч залпов и длился 21 минуту и 42 секунды, что побило прошлогодний рекорд. В небе били фонтаны огня и распускались цветы, рождались новые галактики и рассыпались миллиардами драгоценных камней.

5-tv.ru

Троицкий мост несколько раз за ночь становился полноправным участником действа. На нем было установлено девять пиротехнических башен. Четыре из них — 33 метра высотой каждая. Перед появлением парусника на Дворцовой с них обрушился самый настоящий огненный дождь. У берега Заячьего острова установили 40 понтонов для пиротехники.

Мизансцены сменяли друг друга и перемещали зрителей в разные периоды истории России. Под ритмичные аккорды из-под воды появились 33 витязя в ярких алых одеждах. Еще одна сцена перенесла зрителей во времена Петра Первого. Они смогли увидеть, как зарождался флот, как строили корабли на верфи.

5-tv.ru

После этого в небо взметнулись флайбордисты в светящихся неоновых одеждах, которые создавали иллюзию настоящих огненных крыльев. За происходящим публика наблюдала с замиранием сердца.

Выпускникам, которым 23 июня предстояло попрощаться со школой, Максим Леонидов подарил «Вечернюю песню». Артист исполнил композицию на спуске Стрелки Васильевского острова.

5-tv.ru

Далее началось самое интересное. Под биение сердца тысяч зрителей алым светом вспыхнули паруса на мачтах брига «Россия». Он прошел мимо Троицкого моста, устремился вдоль Дворцовой набережной под восторженные возгласы зрителей.

Новый двухмачтовый бриг «Россия» был построен специально для праздника петербургских выпускников. Когда у морского судна появилась перспектива стать одним из главных символов не только Петербурга, но и такого грандиозного события как «Алые паруса», его пришлось доработать. Важно было, чтобы в результате не пострадали ни благородные пропорции судна, ни его хордовые качества. В итоге операция была проделана мастерски. Перед зрителями предстал настоящий галиот из повести Александра Грина.

ТАСС / Пименов Роман

Размер 18 алых парусов «России» составлял около 900 квадратных метров. Чтобы они были хорошо видны со всех сторон, на палубе установили специальные прожекторы. Если бриг выйдет в открытое море, то ветер может разогнать его до 16 узлов — максимальной отметки для кораблей подобного класса.

За движением корабля по глади Невы с замиранием сердца наблюдала огромная зрительская аудитория — почти полтора миллиона человек, из них — 35 тысяч выпускников петербургских школ, а также более шести тысяч лучших выпускников более чем из 35 регионов России.

5-tv.ru

Более десяти миллионов человек увидели петербургское чудо, следя за онлайн-трансляцией, которую традиционно вел Пятый канал.

Над созданием сказки в Северной столице трудились семь тысяч человек, каждый из которых хотел, чтобы праздник получился незабываемым.

История «Алых парусов»

Единственный в Советском Союзе праздник для выпускников школ «Алые паруса» появился в Ленинграде в 1968 году. Местом его рождения считается Городской дворец пионеров, ныне известный как Дворец творчества юных. Именно там, по распоряжению городского отдела народного образования Ленинграда, было положено начало масштабному и яркому событию, которое по сей день привлекает гостей из разных уголков мира в Северную столицу.

Впервые грандиозное шоу покорило школьников 28 июня 1968 года. Вступительная театрализованная часть вечера проходила на воде. Сценой стала акватория Невы между Кировским и Дворцовым мостами — широкий участок реки напротив Петропавловской крепости. Зрители любовались невероятной красоты зрелищем с Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова.

Шхуна «Кодор», 1972 год. Фото: sailngstamps.ru

Гулянья продолжались до раннего утра, а грандиозное представление посетило более 25 тысяч выпускников. Школьникам полюбилась новая традиция, однако в 1979 году она была заброшена.

Несмотря на то, что никакой торжественной программы не было, школьники шли ночью гулять к Неве и встречать новый этап своей жизни.

«Петербург возник как результат и символ победы России, ее утверждения на Балтийском море. «Ногою твердой встать при море» — помните, да, эти замечательные фразы? Вот поэтому это символ победы и символ надежды одновременно, надежды на развитие страны в ее новым великом качестве.

Я думаю, что и этот праздник примерно имел такое же значение. Символ победы одного этапа жизни молодого человека, который заканчивает школу, и символ надежды на интересную, интересное будущее, полноценное будущее», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин, говоря о значении праздника.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также вспомнила, что любила любоваться фейерверком на Дворцовой площади и не пропустила ни одного праздника. Идея возродить традицию появилась в 2005 году, когда она была губернатором города.

«У нас есть замечательный банк под названием „РОССИЯ“ в Санкт-Петербурге. Юрий Валентинович Ковальчук, председатель совета директоров, он пришел и сказал: „Слушайте, мы хотим что-то сделать хорошее для города“. Хотя они и так многое делали. И, конечно, у меня глаза загорелись. Саму идею возродить праздник „Алые паруса“ предложил президент Владимир Владимирович Путин, потому что он петербуржец, он чувствует дух города, он понимал насколько это важно», — отметила Матвиенко.

«Он узнал о нашей дискуссии, о наших беседах, спросил: почему вы не хотите возродить „Алые паруса“? Фактически идея о возрождении „Алых парусов“ пришла от Путина», — сказал председатель совета группы компания Акционерного Банка «РОССИЯ» Юрий Ковальчук в интервью для документального фильма Андрея Кондрашова «Алые паруса», ВГТРК, 2019 год.

Санкт-Петербург прожил без этого замечательного праздника целых 26 лет. Но благодаря Акционерному Банку «РОССИЯ», Правительству Санкт-Петербурга и Пятому каналу праздник был возрожден в 2005 году.

Известия / Павел Бедняков

За долгие годы истории одного из самых ярких мероприятий Северной столицы роль главного символа водно-пиротехнической феерии успели сыграть многие парусники. Первым роль талисмана возрожденного праздника взял фрегат «Штандарт».

В 2008 году под алыми парусами по Неве проплыл трехмачтовый фрегат «Мир», построенный на польской верфи в 1987 году. А в 2009-м символом выпускного вечера стала учебная шхуна «Юный балтиец».

С 2010 по 2018 годы честь сыграть роль талисмана «Алых парусов» доставалась шведскому бригу Tre Kronor. А в 2019 году волшебный праздник выпускников обзавелся своим собственным кораблем-символом, повторяющим образ легендарного галиота из повести Александра Грина — бригом «Россия».

5-tv.ru

Итоги «Алых парусов — 2019» подвел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Праздник собрал 1 миллион 452 тысяч зрителей, в том числе на Дворцовой площади — 88 тысяч человек», — сообщил глава Северной столицы.

Это почти на 300 тысяч больше, чем в прошлом году — тогда УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти заявило о 1,2 миллиона зрителей на «Алых парусах».

«Алые паруса» глазами иностранных СМИ

Волшебный и неповторимый праздник петербургских выпускников «Алые паруса» восхитил не только российского, но и мирового зрителя. Оказаться на месте школьника Северной столицы хотел каждый, кто наблюдал за грандиозным зрелищем за экраном смартфона или компьютера.

Сказочное событие вызвало интерес не только у учеников иностранных школ, но и у известных экспертов. Одно из самых грандиозных событий лета не смогли оставить без внимания и представители зарубежной прессы.

5-tv.ru

«Алые паруса — 2019» вышли на мировой уровень. О том, что российским ученикам дали возможность увидеть необыкновенное чудо, писали многие зарубежные издания. Фотографии алых парусов украсили сайт газеты The Times, телеканала Euronews, главного китайского информационного агентства «Синьхуа».

А иностранные туристы, прикоснувшиеся к сказке и увидевшие красивейший парусник собственными глазами, просто не могли молчать. Эмоции их переполняли. Гости из Берлина — Себастьян и Доминика — признались 5-tv.ru, что были ошеломлены, увидев непревзойденное шоу в центре северной Венеции. О петербургской традиции они теперь будут рассказывать знакомым.

«Для людей, которые заканчивают школу, это большой праздник. На одном немецком сайте я прочитала, что в этот день будет красивое шоу с грандиозным салютом, которые стоит увидеть», — отметила немка.

О международном признании «Алых парусов» говорит и бесчисленное множество наград, которые проект собрал на престижных конкурсах.

В марте 2019-го Пятый канал стал победителем сразу в двух номинациях национальной премии «Событие года»: за лучшую режиссуру и лучшую PR-кампанию события. Также члены жюри международной премии BEMA-2018 присудили «Алым парусам» приз «Лучшее музыкальное событие года».

В 2017 году фееричный праздник «Алые паруса» удостоился премии ТЭФИ в номинации «Событие телевизионного сезона» и стал лучшим городским событием Европы по версии премии Best European Event Award.

Каждый год нововведения «Алых парусов» поражают размахом и оригинальностью идей. Это касается и главной сцены на Дворцовой площади. В 2010 году сцена концертной программы праздника «Алые паруса» попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире, ее размеры составили 128 метров. В 2018 году у здания Главного штаба была выстроена не одна, а целых три сцены. Их общая площадь с экранами составила уже 130 метров.

Известия / Сергей Коньков

«Алые паруса» как культурный феномен

Грандиозный проект Пятого канала «Алые паруса» запал в сердце даже самому искушенному зрителю и сумел произвести впечатление на специалистов с мировым именем. Чтобы увидеть сказочное зрелище, в Петербург съезжались знаменитости из разных уголков Земли. Каждый хотел своими глазами увидеть событие, наблюдать за которым даже с экранов было чрезвычайно волнительно.

Организацию сказочного петербургского праздника оценил композитор «Алых парусов» Игорь Заливалов.

«Этот праздник имеет уникальную особенность: ему нет равных. Он формирует с какой-то новой стороны лицо Петербурга для новых гостей города и для всей страны. Это такая новая, но уже сформированная, с каждым годом крепчающая визитная карточка. <…>

И что касается творческой части, есть такая какая-то идентификация, поскольку он не имеет прямых аналогов, мы действительно можем и имеем возможность творить то, что мы считаем нужным. И у нас есть некоторая свобода в творческом отношении. Я считаю, что это важно», — пояснил Заливалов.

Схожее мнение разделила российская ведущая, обладательница двух премий «ТЭФИ» Дарья Александрова, которая вместе с Иваном Ургантом вела концерт в 2019 году.

«Для меня „Алые паруса“ — это главное событие лета. Я всегда их очень жду. И когда я узнаю, что я буду вести мероприятие, мне правда невероятно приятно. Эти ощущения фантастические. Масштаб мероприятия, уровень подготовки, зрелищность — это все меня удивляет как будто в первый раз. Поэтому я очень люблю „Алые паруса“ и я невероятно счастлива, что имею отношение к этому празднику, которому нет аналогов в мире вообще», — подчеркнула звезда.

Известия / Сергей Коньков

Дарья Александрова отметила, что о петербургском летнем представлении говорит вся Европа. Масштабное событие, разворачивающееся в центре Северной столицы, делает город еще более привлекательным для туристов и воплощает стереотип о том, что Петербург — один из самых романтичных уголков мира.

Гости со всей планеты любуются разводными мостами, гуляют во время белых ночей и загадывают желания. Причем сделать это многие стремятся именно в день «Алых парусов», ведь существует поверье, что все, что было загадано во время залпов фейерверка, обязательно сбудется. Точно так же, как мечты Ассоль, которая в повести Александра Грея ждала принца на корабле с алыми парусами.