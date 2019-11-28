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Путин обсудил с президентом УЕФА подготовку к Евро-2020

, 2:32 Эфирная новость 43

Российский лидер заверил Чеферина, что наша страна сделает все возможное, дабы не подвести болельщиков и игроков.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Тема:
Ежегодный экономический форум в Давосе 43

В Константиновском дворце Владимир Путин встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином. Речь шла о проведении чемпионата Европы-2020.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Путин заверил, что Россия сделает все возможное, чтобы не подвести болельщиков и игроков. В том, что «Евро» пройдет на высшем уровне, не сомневается и глава футбольной ассоциации.

«Кубок мира прошел идеально, и вот эти два товарища знают, то я вовсе не дипломат. Я говорю это не потому, что это политес — я в самом деле уверен, что Кубок мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия», — заявил глава УЕФА.

Под финал дня Владимир Путин успел переговорить и с председателем Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом. Шваб заявил, что присутствие российских представителей всегда было и остается важным для Давоса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург.

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