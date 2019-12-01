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  4. Иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре в Петербурге

Иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре в Петербурге

, 11:47 | Нюра Незванова Видео 238

ДТП произошло на Смольнинской набережной в 10.20 утра по местному времени.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Иномарка совершила наезд на двух пешеходов, находящихся в тот момент на тротуаре. ДТП произошло на Смольнинской набережной в 10.20 утра по местному времени.

По данным ГИБДД, Hyundai Solaris вылетел на тротуар, врезался в столб, а затем в забор, после чего перевернулся.

Один из пешеходов получил тяжелые травмы, второй в состоянии средней тяжести был госпитализирован в ближайшую больницу. Состояние водителя не уточняется, пишет ТАСС.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 15 человек погибли в аварии с автобусом в забайкальском крае.

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