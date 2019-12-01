Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае

Пресс-служба Министерство здравоохранения Забайкальского края предоставила список пострадавших в ДТП в Забайкальском крае. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Чита — Сретенск, рухнул в реку Куэнга в 60 километрах от пункта назначения. В результате аварии, по предварительным данным, 19 человек погибли и 19 — получили травмы. Сейчас пострадавшие доставлены в местные больницы.

Список пострадавших:

Ведерников Ю. — 59 лет. Госпитализирован в Шилкинскую ЦРБ.

2. Григорьев Е. — 53 года. Госпитализирован в Шилкинскую ЦРБ.

3. Панов М. — 26 лет. Госпитализирован в Шилкинскую ЦРБ.

4. Хозяева С. — 29 лет. Госпитализирована в Шилкинскую ЦРБ.

5. Баранова С. — 49 лет. Госпитализирована в Шилкинскую ЦРБ.

6 Туранов А. — 59 лет. Госпитализирован в Шилкинскую ЦРБ.

7. Салтанова Д. — 30 лет. Госпитализирована в Шилкинскую ЦРБ.

8 Евгеева Е. — 18 лет. Госпитализирована в Нерчинскую ЦРБ.

9 Болотова И. — 20 лет. Госпитализирована в Нерчинскую ЦРБ.

10. Чернявский А. — 36 лет. Госпитализирован в Нерчинскую ЦРБ.

11. Вдовина П. — 30 лет. Госпитализирована в Нерчинскую ЦРБ.

12. Достовалов А. — 28 лет. Госпитализирован в Нерчинскую ЦРБ.

13. Воробьев В. — 21 год. Госпитализирован в Нерчинскую ЦРБ.

14. Быков Д. — 18 лет. Госпитализирован в Нерчинскую ЦРБ.

15. Мосиченко Л. — 41 год Госпитализирована в Нерчинскую ЦРБ.

16. Баранова И. — 38 лет. Госпитализирована в Сретенскую ЦРБ.

17. Б. К. — 12 лет. Госпитализирована в Сретенскую ЦРБ.

18. Подкопалова Н. А. — 42 года. Госпитализирована в Сретенскую ЦРБ.

19. Рыбаков Д. В. — 25 лет. Госпитализирован в Сретенскую ЦРБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования инцидента.