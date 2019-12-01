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  4. Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае

Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае

, 17:54 | Карина Бернтгольц Внимание: шокирующие кадры! 382

В результате аварии, произошедшей в 60 километрах от Сретенска, 19 человек погибли и еще 19 — получили травмы.

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Фото, видео: ВКонтакте @region_4ita, МЧС

Пресс-служба Министерство здравоохранения Забайкальского края предоставила список пострадавших в ДТП в Забайкальском крае. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Чита — Сретенск, рухнул в реку Куэнга в 60 километрах от пункта назначения. В результате аварии, по предварительным данным, 19 человек погибли и 19 — получили травмы. Сейчас пострадавшие доставлены в местные больницы.

Список пострадавших:

  1. Ведерников Ю. — 59 лет. Госпитализирован в Шилкинскую ЦРБ.
    2. Григорьев Е. — 53 года. Госпитализирован в Шилкинскую ЦРБ.
    3. Панов М. — 26 лет. Госпитализирован в Шилкинскую ЦРБ.
    4. Хозяева С. — 29 лет. Госпитализирована в Шилкинскую ЦРБ.
    5. Баранова С. — 49 лет. Госпитализирована в Шилкинскую ЦРБ.
    6 Туранов А. — 59 лет. Госпитализирован в Шилкинскую ЦРБ.
    7. Салтанова Д. — 30 лет. Госпитализирована в Шилкинскую ЦРБ.
    8 Евгеева Е. — 18 лет. Госпитализирована в Нерчинскую ЦРБ.
    9 Болотова И. — 20 лет. Госпитализирована в Нерчинскую ЦРБ.
    10. Чернявский А. — 36 лет. Госпитализирован в Нерчинскую ЦРБ.
    11. Вдовина П. — 30 лет. Госпитализирована в Нерчинскую ЦРБ.
    12. Достовалов А. — 28 лет. Госпитализирован в Нерчинскую ЦРБ.
    13. Воробьев В. — 21 год. Госпитализирован в Нерчинскую ЦРБ.
    14. Быков Д. — 18 лет. Госпитализирован в Нерчинскую ЦРБ.
    15. Мосиченко Л. — 41 год Госпитализирована в Нерчинскую ЦРБ.
    16. Баранова И. — 38 лет. Госпитализирована в Сретенскую ЦРБ.
    17. Б. К. — 12 лет. Госпитализирована в Сретенскую ЦРБ.
    18. Подкопалова Н. А. — 42 года. Госпитализирована в Сретенскую ЦРБ.
    19. Рыбаков Д. В. — 25 лет. Госпитализирован в Сретенскую ЦРБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования инцидента.

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