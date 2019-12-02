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Историк Соколов ожидает психиатрической экспертизы в «Бутырке»

, 1:03 | Валентин Черников 33

Бывшего преподавателя СПбГУ доставили из петербургского СИЗО «Кресты». Сейчас он находится в психбольнице СИЗО «Бутырка».

Фото: ТАСС / Валентин Егоршин

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Олега Соколова доставили в психбольницу СИЗО «Бутырка», об этом сообщает «Интерфакс». Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель СПбГУ пройдет там психиатрическую экспертизу.

Как уточнила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, историк содержится двухместной камере вместе с обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера. Он много читает и не высказывает жалоб, но хочет обратно в Северную столицу.

Как ожидается, психиатрическая экспертиза пройдет в НИИ имени Сербского. По словам адвоката Соколова Александра Почуева, доцент пробудет в столице до конца года.

Историка Олега Соколова обвиняют в расправе над аспиранткой Анастасией Ещенко, с которой его связывали романтические отношения. По версии следствия, доцент убил девушку, а затем расчленил ее тело. Голову убитой обнаружили в квартире бывшего преподавателя СПбГУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что следствие прекратило поиски останков убитой аспирантки.

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