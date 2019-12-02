Траур объявлен в Забайкалье: хронология смертельного ДТП с рейсовым автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регион траур по погибшим в ДТП — накануне автобус упал с моста в реку. Авария унесла жизни 19 человек, число госпитализированных возросло до 21. За жизни пострадавших сейчас борются медики, тяжело раненых в больницы доставляли вертолетами.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. Выжившие пассажиры рассказали, что в момент аварии почти все спали. А водитель, несмотря на плохие погодные условия, значительно превысил скорость. Вся хронология событий и шокирующие подробности в сюжете корреспондента МИЦ «Известия» Яна Воскресенского.

Уцелевшие пассажиры взывают о помощи из металлической ловушки, в которой они застряли на несколько часов. Эвакуация идет в экстремальных условиях. С каждой минутой темнеет и становится холоднее. В любую секунду искореженный автобус может уйти под воду. В этот рейс автобус отправился заполненным почти до отказа.



В салоне больше 40 пассажиров, некоторые с детьми. Трагедия случилась на мосту. Прямо над рекой у автобуса взрывается колесо. Транспорт выходит из-под контроля, сбивает ограждение и падает на лед. Река замерзла. Здесь уже стоят по-настоящему сибирские морозы.

«Упал с высоты около 15 метров, упал на крышу, что повлекло такое количество погибших», — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

Жуткая картина: автобус вверх колесами, кругом разбросан багаж. А люди зажаты внутри смятого корпуса. К месту трагедии из ближайших поселков выезжают все бригады скорой помощи. Лишь десять человек смогли выбраться сами. На помощь поспешили не только врачи и спасатели. Даже таксисты. Следом подоспели местные жители.

«Страшно было видеть. Тяжелое состояние людей. Работавшие МЧСники в стрессе. Некоторым из родственников приходилось оказывать помощь в виде уколов успокоительных препаратов», — сообщил иеромонах Макарий Долматов, клирик храмов Сретенского и Шелопугинского районов.

Уцелевших пассажиров отправили в три ближайшие больницы. Позже будет принято решение — самых тяжелых доставить по воздуху в Читу, где больше медицинских возможностей.

«Шестерых транспортировали вертолетами. Состояние тяжелое. Стабильное в основном», — отметил заместитель директора Забайкальского территориального центра медицины катастроф Алексей Андреев.

Но многим уже не помочь. Почти половина пассажиров — в списке погибших.

«Правительством будет оказана помощь тем, кто с травмами, и тем кто близких потерял», — рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Не выжил и водитель, которому не удалось удержать автобус на трассе. И хоть перевозчик поспешил сообщить — и водитель был опытный, и автобус прошел все проверки, на самом деле — проверяющие то и дело обнаруживали нарушения в работе транспортного предприятия.

Претензии были к рабочему графику водителей. Некоторые от нагрузки слишком уставали за рулем. А медосмотры проходили реже положенного. В этом году выяснили, что автобусы, порой, отклоняются от маршрута.

Что же случилось со смертельным рейсом — следователи рассчитывают выяснить при помощи очевидцев. Просят предоставить записи видеорегистраторов, которые могли зафиксировать момент катастрофы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что власти Сретенского района в Забайкальском крае выплатят по 60 тысяч рублей родственникам 19 погибших в аварии для их погребения.