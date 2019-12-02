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В Сретенском районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

, 3:28 | Алиса Маркова 56

В результате аварии, которая произошла в 60 километрах от Сретенска 1 декабря, 19 человек погибли, еще 19 — пострадали.

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Фото, видео: МЧС России

Траур по жертвам аварии с рейсовым автобусом объявлен в Сретенском районе Забайкалья. Об этом сообщает «Интерфакс».

«2 декабря на территории муниципального района „Сретенский район“ объявлен день траура», — говорится в сообщении муниципалитета.

Также, как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы района Алексея Закурдаева, власти Сретенского района в Забайкальском крае выплатят по 60 тысяч рублей родственникам 19 погибших в аварии для их погребения.

«Средства на погребение мы уже рассчитали. Эту нагрузку муниципалитет возьмет на себя — погребение, приобретение гробов, доставка тел погибших из морга к месту погребения. На эти цели из бюджета района будет выделено свыше одного миллиона рублей, по 60 тысяч рублей на каждого погибшего», — заявил Закурдаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что рейсовый автобус, следовавший из Читы, рухнул с моста высотой 9-12 метров в реку Куэнга, не добравшись до пункта назначения. В результате аварии, по предварительным данным, погибли 19 и еще 19 получили травмы. Трое пострадавших находятся в реанимации. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования инцидента.

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