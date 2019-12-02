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Видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье спустя сутки

, 6:29 | Алиса Маркова Видео 85

В результате аварии погибли 19 человек. Общее число пострадавших возросло до 21. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Авария с рейсовым автобусом в Забайкальском крае унесла жизни 19 человек, число госпитализированных возросло до 21. ДТП произошло в 60 километрах от Сретенска 1 декабря. Автобус упал с моста высотой от 9 до 15 метров. За жизни пострадавших сейчас борются медики, тяжело раненых в больницы доставляли вертолетами.

В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись, на которой видно, как выглядит автобус, где погибли люди, спустя почти сутки после аварии. Известно, что транспортное средство рухнуло с моста на крышу, поэтому число жертв ДТП настолько велико. На кадрах же, снятых 2 декабря, видно, что автобус перевернут, сидения смяты — в буквально смысле машина превратилась в груду металла.

В память о погибших в ДТП с автобусом в Сретенском районе забайкальцы несут цветы и свечи к фонтану на вокзале. По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии сейчас расследуют следователи. В регионе объявлен траур. Родственникам погибших будут выплачены по 60 тысяч рублей на похороны.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию смертельного ДТП с рейсовым автобусом.

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