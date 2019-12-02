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  4. США хотят прописать санкции против «Северного потока — 2» в военном бюджете

США хотят прописать санкции против «Северного потока — 2» в военном бюджете

, 9:33 | Василий Заика Видео 21

По данным немецкого издания Bild, ограничительные меры могут ввести в отношении европейских компаний, участвующих в реализации проекта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer, White House, A.Friedrichs, Andreas Friedrichs

Тема:
Северный поток — 2 170

США намерены прописать санкции против российского газопровода «Северный поток-2» в военном бюджете на 2020 год, сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник в американском сенате.

По данным издания, противники реализации проекта планируют добиться введения ограничительных мер в отношении европейских предприятий, задействованных в строительстве. Авторы материала отмечают, что под действие санкций могут попасть швейцарская компания Allseas, обеспечивающая укладку трубопроводов и кабелей под водой, а также немецкие партнеры «Газпрома».

Как пишет Bild, вновь вводимые ограничения должны вступить в силу до наступления католического Рождества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш подтвердил информацию о подготовке санкций.

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