«Обсуждение темы Крыма невозможно»: Песков о переговорах «нормандской четверки»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции отреагировал на заявление главы Украины Владимира Зеленского. Ранее лидер Незалежной сообщил о намерении поднять вопрос о статусе Крыма на полях саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, пишет ФАН.

По словам представителя Кремля, обсуждение данной темы на каких-либо площадках невозможно.

«Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, об этом неоднократно говорилось на самых разных уровнях», — пояснил Песков.

Отвечая на вопрос о том, как отреагирует Путин, если его украинский коллега все же заговорит о статусе Крыма, представитель Кремля отметил, что глава РФ не будет уклоняться от обсуждения.

«Безусловно, он даст развернутые последовательные ответы на все вопросы. Президент всегда делает это открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Встреча «нормандской четверки состоится в Париже 9 декабря. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в рамках саммита у Путина будет возможность переговорить с Зеленским. По словам Пескова, в ходе встречи главы государств обсудят газовые вопросы.