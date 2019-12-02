«Вы в танцах»: Сергей Лазарев показал зажигательный танец сына

Сергей Лазарев обожает делиться успехами наследника Никиты. На дне рождении дочки Филиппа Киркорова — Аллы-Виктории, приглашенных ребят развлекали аниматоры. Частью праздника стал танцевальный батл, в котором сын Лазарева принял участие. Мальчик без стеснения вышел на импровизированную сцену и станцевал брэйк-данс. Видео танца певец опубликовал в Instagram.

На кадрах видно, как мальчик чувствует ритм и демонстрирует заводные движения. Боязнь сцены младшему Лазареву чужда. Он с радостью демонстрирует перед публикой задорные и дерзкие движения.

Лазарев в комментариях умилился номеру сына.

«Сынуля жжет. Ну, главное концовка запоминающаяся! Танцор Диско отдыхает! Весь в папу», — написал певец.

Восхитились талантливым танцором и поклонники Сергея Лазарева.

«Поздравляю, вы в танцах»;

«Молодец, такой талантливый»;

«Папины гены. Классный», — отметили фанаты звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что во время выступления Никита поддерживал звездного папу энергичным танцем вместе с Екатериной Варнавой.