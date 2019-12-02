В Омской области пьяный водитель вез школьников на олимпиаду

В Омской области водитель в состоянии алкогольного опьянения вез школьников на олимпиаду, сообщает «Пишет Омск».

Около девяти часов утра на автодороге Харламово–Таврическое автоинспекторы остановили школьный автобус ПАЗ. В ходе общения у водителя выявили признаки опьянения, которые были подтверждены показаниями алкотектора. В выдыхаемом воздухе у 43-летнего мужчины были обнаружены пары алкоголя в количестве 0,219 мг/л, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Омской области.

ВКонтакте @55mvd

Школьники, которых водитель вез на мероприятие, были доставлены до места другим транспортом.

Шофера отстранили от управления автобусом и возбудили административное дело. По данному факту проводится административное расследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полицейский с риском для жизни задержал пьяного водителя в Крыму.