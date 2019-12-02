Дарья Глушакова объяснила иск экс-мужа на 204 миллиона рублей

Российский футболист Денис Глушаков намерен отсудить у бывшей жены Дарьи 204 миллиона рублей. Он считает, что именно из-за нее с ним разорвал контракт футбольный клуб «Спартак». Однако экс-супруга говорит, что расторжение контракта было по обоюдному согласию, сообщает «360».

«Там два миллиона моральный ущерб, миллион — еще какой-то, 200 миллионов за то, что контракт с ним расторгли. Все фанаты знают, по какой причине с ним расторгли, почему», — рассказала «360» Дарья Глушакова.

Также известно, что московский клуб выплатил своему бывшему полузащитнику компенсацию. К тому же, все это произошло через год после того, как скандальное видео с баней появилось в соцсетях. Глушакова при этом подчеркнула, что она не публиковала кадры.

«Естественно, я буду говорить, что я этого не делала. Пусть он доказывает, кто выложил это видео в сеть. Потому что у него это видео было. Когда это все произошло, я ему отправила. Может быть, подруга какая-то, может, кому-то еще показал. Мне самой не было выгодно. Он играл в „Спартаке“, дети получают алименты», — подчеркнула девушка.

По исковому делу в суде уже прошло заседание, следующее назначено на 16 января. Глушакова предположила, что на это дело ее бывшего мужа уговорили адвокаты, которые получают гонорар за каждый судебный процесс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Денис Глушаков должен выплатить бывшей жене 42 миллиона рублей по решению суда.