Полина Гагарина поделилась лайфхаками, как начать сортировать мусор всей семьей

Полина Гагарина активно присоединилась к движению за раздельный сбор мусора. На своей странице в Instagram певица поделилась лайфхаками, как сделать сортировку мусора важной частью жизни семьи. По ее словам, у нее в доме за год это вошло в привычку.

«Это может объединить всю семью. Реально заразительно. Сначала сортировала только я, присоединился муж, но когда уж и сын подтянулся, стало понятно, что теперь дело только за Мией, а это вопрос времени. Для нее это уже интересная игра!» — пишет Гагарина.

Instagram @gagara1987

В качестве примера вещей, которые производят из переработанного материала артистка показала скейтборд, сделанный из 750 крышечек от пластиковых бутылок, и обещала разыграть один из них среди подписчиков. Поклонники Гагариной живо откликнулись на пост. Оказалось, что некоторые старательно сортируют мусор уже на протяжении пяти лет. Однако для многих такая забота об экологии остается проблематичной.

«Я за раздельный вынос мусора. Но приходит дворник, приезжает машина, и где там мои раздельные пакеты, непонятно…»

«У нас в городе с этим большая проблема, некуда сдавать. Только батарейки и лампочки на добровольных началах принимают в ветаптеке».

«У нас стояли контейнеры, но убрали, а мы только привыкли сортировать».

«А смысл раздельных отходов, если у нас в стране нет перерабатывающих заводов? Весь мусор все равно потом сгребают в одну кучу», — жалуются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодые ученые в России придумали, как позволить людям зарабатывать на раздельном сборе и утилизации мусора.